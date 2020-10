Vidal carica l’Inter: “Continuiamo a lavorare per migliorare...

Vidal carica l’Inter: “Continuiamo a lavorare per migliorare ogni giorno!”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal, all’indomani della sconfitta dell’Inter nel Derby contro il Milan, attraverso il suo profilo di Instagram, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi. Ecco le sue parole

CARICA – Arturo Vidal suona la carica. Dopo la sconfitta nel Derby, il centrocampista nerazzurro, attraverso il suo profilo di Instagram, ha voluto commentare la partita di ieri, caricando l’ambiente in vista delle sfide future. Ecco le sue parole: “Non è così che inizia, ma come finisce! Forza Inter, continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno”.