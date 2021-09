Vidal: «Abbiamo perso col Brasile, ma non è ancora finita e lottiamo»

Vidal sul suo profilo Instagram commenta la sconfitta del Cile contro il Brasile. Il centrocampista non vuole mollare in vista del Mondiale 2022.

GUARDARE AVANTI – Vidal affida a Instagram i suoi pensieri dopo Cile-Brasile. Il centrocampista dopo la sconfitta (commentata con amarezza nel post partita) guarda avanti e vuole lottare ancora per arrivare ai Mondiali. Questa la sua frase: “Abbiamo perso contro una nazionale piena di storia. Ma questo non deve farci smettere di continuare a migliorare, lavorando insieme e lottando in ogni partita fino alla fine”.

