Veron ricorda la sua carriera: Zanetti, Ronaldo e altri 3. Che tempi all’Inter!

Veron ricorda la strepitosa carriera vissuta e le esperienze italiane su Instagram. L’ex centrocampista non ha mancato di postare i grandi compagni avuti all’Inter nelle sue storie sul noto social network: da Zanetti a Ronaldo. Di seguito le ricostruzioni dell’argentino

CARRIERA STREPITOSA – Parma, Lazio, Inter, Manchester United e non solo. La carriera di Juan Sebastian Veron è stata fantastica, esattamente come le sue qualità tecniche. L’ex centrocampista quest’oggi si è divertito a postare nelle sue storie 5 dei compagni avuti in ogni squadra. Per l’Inter ha scelto Zanetti, Ronaldo, Zamorano, Solari e Recoba (qui le sue parole odierne). Lo storico capitano nerazzurro è stato anche scelto anche per l’Argentina.