Ventola su Inter-Parma 2002: “Che movimento”. Vieri: “Retrocediamo!”

Ventola e Vieri ancora una volta protagonisti nella diretta Instagram serale di Bobo. I due ex attaccanti della Beneamata ripercorrono un episodio di Inter-Parma del 2002, terminata con il punteggio di 2-0. Ecco il siparietto tra le due punte

SIPARIETTO SOCIAL – Inizia Bobo: «Quando giochi hai una testa, quando fai l’allenatore hai completamente un’altra testa. Dico a Brocchi: “Basta con tutte queste parole, bisogna vincere le partite!”. Io romperei le scatole a tutti!». Ventola commenta un suo “contestato” movimento in Inter-Parma 2002: «Se ascolti la telecronaca, hanno detto: “Grandissimo movimento di Ventola a portare via l’uomo”. Non mi porteresti con te ad allenare?» A quel punto Christian Vieri scuote la testa e dice: «Con i tuoi movimenti in attacco, retrocediamo!».