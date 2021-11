Venezia-Inter, Ranocchia: «Importante dare continuità, lo abbiamo fatto!»

Ranocchia non è sceso in campo contro il Venezia, dopo le ultime grandi prestazioni. Il difensore, sui propri social, evidenzia l’importanza di questi tre punti dell’Inter (vedi articolo).

PERCORSO – Dopo le grandi prove con Napoli e Shakhtar Donetsk al posto di Stefan de Vrij, questa sera Andrea Ranocchia è rimasto in panchina e al centro della difesa è stato schierato Alessandro Bastoni. Il difensore sa bene quanto questo successo sia importante nel cammino dell’Inter in questa stagione, per non vanificare quanto di buono fatto finora. Sui propri social, il classe ’88 ha infatti sottolineato l’importanza di questi tre punti su un campo difficile come quello del Venezia: “Era molto importante dare continuità, lo abbiamo fatto”. Il prossimo avversario sarà lo Spezia a San Siro, altro appuntamento da non fallire per proseguire nell’inseguimento alle due squadre in testa alla classifica. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia