Vecino scalda i motori: pronto alla sfida con Lautaro Martinez

Matías Vecino è pronto per il debutto del suo Uruguay nella Copa America. Nella notte tra domani e sabato, alle ore 2 italiane, sfiderà infatti l’Argentina del compagno all’Inter Lautaro Martinez.

PRONTO AL DEBUTTO – Dopo quella con Arturo Vidal, per Lautaro Martinez domani ci sarà in programma un’altra sfida con un compagno di squadra all’Inter. Si tratta di Matías Vecino che – attraverso il suo profilo Instagram ufficiale – scalda i motori per il match tra il suo Uruguay e l’Argentina. Si tratta del debutto per la nazionale guidata da Oscar Tabarez, che ha riposato durante il primo turno di partite (la competizione è infatti composta da due gironi da cinque squadre). “Siamo pronti!” le parole del centrocampista nerazzurro.

View this post on Instagram A post shared by Matías Vecino (@vecino)