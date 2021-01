Vecino pronto al rientro? Anche lui in campo in Inter-Pro Sesto

Matias Vecino

Matias Vecino sta recuperando sempre più dall’operazione al ginocchio dello scorso agosto. Oggi presente anche lui nell’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto.

RECUPERO – Matias Vecino continua a correre e a prepararsi per tornare in campo. L’uruguaiano sta accelerando per recuperare appieno dall’operazione al ginocchio subita ad agosto. E oggi, nell’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto, si è rivisto anche lui. La condizione migliore è ancora lontana: Vecino dovrà intensificare il lavoro soprattutto per recuperare la tonicità muscolare. Ma intanto il suo potenziale ritorno tra i disponibili non può che far sorridere Antonio Conte, e il giocatore stesso. Come si vede dalla foto pubblicata oggi dopo l’allenamento: