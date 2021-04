Vecino, non solo la vittoria: due motivi per festeggiare post Inter-Cagliari

Matías Vecino ha due motivi per festeggiare dopo Inter-Cagliari di oggi. Il primo, chiaramente, la vittoria firmata dalla rete di Matteo Darmian. La seconda, le 100 presenze con la maglia nerazzurra.

DOPPIO FESTEGGIAMENTO – 100 presenze in nerazzurro con vittoria. Giornata sicuramente da ricordare per Matías Vecino, entrato in campo nel finale. Un ingresso in campo che gli è valso il prestigioso traguardo. Proprio di questo ha parlato il centrocampista uruguaiano attraverso i suoi canali social ufficiali: “Un altro passo verso il nostro obiettivo! Felice per le 100 presenze in nerazzurro, motivo di orgoglio e grande privilegio!”.

