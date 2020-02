Vecino incita: “Vamos Inter!”. Verso il Ludogorets: Godin sorride e cresce

Condividi questo articolo

Vecino sta diventando un uomo prezioso nelle rotazioni a centrocampo di Antonio Conte. In vista della partita tra Inter e Ludogorets, l’ex Fiorentina si carica con una storia su Instagram. Si intravede un bel clima in allenamento con Diego Godin, autore di una buona prova all’andata

CUORE E ALLENAMENTO – Matias Vecino, in attesa di capire se giocherà dal primo minuto, sembra pronto per la sfida contro il Ludogorets. “Vamos, Inter!” le sue parole pubblicate su Instagram, a corredo di alcune belle immagini con Diego Godin. Grandi sorrisi con il connazionale in allenamento. L’inserimento dell’ex Atletico Madrid non è stato semplice, ma ora appare in netta crescita. In attesa delle prossime e decisive sfide sul campo.