Vecino festeggia la vittoria dell’Uruguay e suona la carica per i quarti

Matias Vecino – dopo la vittoria del suo Uruguay in Copa América contro il Paraguay – ha voluto festeggiare e suonare la carica in vista della sfida dei quarti di finale contro la Colombia, attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

CARICA – Matias Vecino è uno dei grandi protagonisti dell’Uruguay in questa prima fase della Copa América. Il centrocampista dell’Inter ha infatti giocato con ottimi risultati anche nell’1-0 della squadra contro il Paraguay (vedi report), con tanto di gol però annullato. Il giocatore, in vista della sfida dei quarti di finale contro un avversario tosto come la Colombia, ha voluto suonare la carica attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: «Andiamo a prenderci ancora di più! Forza Uruguay!».

