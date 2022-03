Vecino enigmatico, messaggio ‘alla Sanchez’. C’entra l’Inter?

Matias Vecino – che non ha potuto raggiungere l’Uruguay a causa della positività al COVID-19 (vedi articolo) – ha pubblicato sulle sue reti sociali una foto con un messaggio enigmatico. C’entra l’Inter?

ENIGMATICO – Matias Vecino prende spunto dal compagno di squadra Alexis Sanchez e pubblica un messaggio enigmatico. Per i maliziosi, forse, anche un velo polemico. Proprio il cileno ci ha abituato nel corso della stagione a esternare i suoi ‘malumori’ con dei post a mo’ di frecciatina. Lo stesso potrebbe essere appena successo con il centrocampista uruguaiano.

«Abbi solo un po’ di pazienza, tutto si sta sistemando». Con tanto di emoji ad accompagnare il tutto, che mostrano una clessidra, un uomo in viaggio e una stella. Una partenza a breve per tornare a brillare? Dopotutto il contratto con l’Inter scadrà a giugno ed è ormai noto che non sarà rinnovato. Difficile dire se Vecino si stia riferendo a questo. Ma nell’era dei social network, tutto potrebbe essere.