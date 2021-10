Vecino al lavoro con l’Uruguay: fra due giorni in campo

Vecino si è allenato con l’Uruguay in vista delle tre partite di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il centrocampista dell’Inter lo ha mostrato via Instagram.

IN MOVIMENTO – Per Matias Vecino è antivigilia di partita. L’Uruguay scenderà in campo nella notte italiana fra giovedì e venerdì contro la Colombia, nella prima gara delle qualificazioni ai Mondiali per questa sosta di ottobre (vedi articolo). Attraverso Instagram, il centrocampista dell’Inter ha segnalato la presenza nell’allenamento di oggi agli ordini di Oscar Washington Tabarez. Per lui nessuna dichiarazione particolare, solo un’emoji per segnalare “al lavoro”. Fra quarantotto ore per Vecino sarà il momento di scendere in campo.