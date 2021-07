Vanheusden, toccante saluto allo Standard: «Per sempre nel mio cuore»

Vanheusden è tornato all’Inter, che lo ha riacquistato dallo Standard. Il difensore belga, però, andrà in prestito al Genoa. Su Instagram ha salutato la sua vecchia società, con un messaggio di affetto.

IL SALUTO – Questo il post di Zinho Vanheusden, rientrato all’Inter: “Cari tifosi, è con diversi sentimenti che scrivo questo messaggio. Sono triste perché non vi troverò più nella prossima stagione, ma allo stesso tempo fiero di essere stato il vostro capitano. Dopo tre belle stagioni, ho deciso che era il momento di aprire una nuova tappa nella mia carriera. Le mie ambizioni sono talmente elevate che vedo di poter dare il massimo. Penso che sia arrivato il momento opportuno per farlo. Ci tengo a ringraziarvi tutti per l’affetto, il supporto e la forza che mi avete dato. Sono stato spesso vicino a voi in tribuna, poi ho giocato per voi e sono diventato pure il vostro capitano. Non ho parole per spiegare cosa significhi questo per me. Vi amo e amo lo Standard. A tutti quelli che lavorano allo Standard, ai tecnici, alla dirigenza, ai giocatori e a tutti i tifosi: sarete per sempre nel mio cuore. A presto”.