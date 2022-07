Vanheusden si presenta all’AZ: «Grazie a tutti, ora al lavoro!»

Zinho Vanheusden è pronto a una nuova esperienza in prestito, dopo la scorsa stagione al Genoa. Dopo aver ufficializzato il suo passaggio dall’Inter all’AZ Alkmaar, il difensore belga si è presentato con una foto su Instagram.

NUOVA AVVENTURA – Altra esperienza in vista per Zinho Vanheusden, difensore di proprietà Inter che – dopo l’ultima stagione in prestito al Genoa – si prepara ad affrontare un nuovo anno con la maglia dell’AZ Alkmaar. Il giocatore ha pubblicato una foto con la sua nuova maglia su Instagram. Presentandosi in questo modo: “Grazie alla famiglia dell’AZ per la calda accoglienza e per la fiducia. Ora al lavoro! Ci vediamo presto”.