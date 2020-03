Toni euforico celebra Roma-Inter 2010: “Boato pazzesco! Ricordate…”

Un nostalgico Luca Toni torna indietro di 10 anni nel tempo tramite una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale “Instagram”. 10 anni fa, infatti, la allora sfida Scudetto Roma-Inter finì 2-1 proprio grazie alla sua rete decisiva. A fine campionato, però, le cose andarono diversamente…

BOATO – Una delle sfide Scudetto più appassionanti per i tifosi di entrambe le squadre. Stiamo parlando di Roma-Inter del 2010, con i nerazzurri tallonati proprio dai giallorossi. Allo Stadio Olimpico una rete di Luca Toni permise proprio ai giallorossi di trionfare, arrivando a incalzare la squadra di José Mourinho. “Questo accadeva 10 anni fa. Boato pazzesco! Vi ricordate quel gol?” con queste parole l’ex attaccante della squadra capitolina e della nazionale italiana ha voluto ricordare quel momento. Così come, nei commenti, molti tifosi nerazzurri (e laziali) ci hanno tenuto a ricordargli come andò poi a finire quell’annata…