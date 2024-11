Thuram, prima di Inter-Napoli un premio! Il voto dei tifosi

Marcus Thuram ha brillato anche nel mese di ottobre con la maglia dell’Inter. Il calciatore riceve un altro premio su X dai tifosi proprio prima di Inter-Napoli.

OTTOBRE – Il mese di ottobre ha portato l’Inter a vincere cinque partite su sei disputate. Solo il pareggio con la Juventus ha intaccato il record positivo dei nerazzurri, che hanno inanellato importanti risultati in fila per raggiungere il Napoli ad un punto di distanza. L’inizio di stagione ha destato molti dubbi, ora però la realtà sta cambiando e gli uomini di Simone Inzaghi stanno tornando ai livelli che hanno dimostrato nello scorso anno. Tra i protagonisti assoluti c’è sicuramente Marcus Thuram.

Thuram, ottobre da MVP con l’Inter!

PREMIO – Dalle sei partite disputate ad ottobre i tifosi hanno estrapolato e votato il miglior giocatore dell’Inter: Marcus Thuram. Il francese brilla da agosto e non smette di trascinare i nerazzurri ai successi ottenuti. Il suo ottobre è iniziato con la tripletta contro il Torino sabato 5, è continuato con la rete decisiva in Champions League con lo Young Boys. In termini realizzativi non è andato oltre, ma i gol non sono l’unico motivo per cui è il migliore del mese. Le prestazioni con Juventus e Roma sono valse tanto, tantissimo per Inzaghi.

Il post su X dell’Inter riferito al premio di Thuram.