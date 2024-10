Thuram-Lautaro Martinez uniti anche nella distanza: un segnale sui social!

L’Inter saluta momentaneamente i suoi bomber Marcus Thuram e Lautaro Martinez, partiti con le rispettive Nazionali. La distanza, però, non divide davvero i due attaccanti.

PARTENZE – Sono passati appena tre giorni dall’ultima volta in campo insieme, in occasione di Inter-Torino, eppure Marcus Thuram sembra già avvertire la mancanza del suo fedele compagno Lautaro Martinez. Il tandem offensivo nerazzurro si è dovuto separare, a causa della sosta per le Nazionali, e si rincontrerà alla fine degli impegni, prima della sfida contro la Roma. Il figlio d’arte Thuram ha preso il volo per la Francia, dove ha raggiunto – col suo solito abbigliamento sui generis – il ritiro del CT Didier Deschamps. Ad attenderlo ci sono le sfide di Nations League contro Israele e Belgio, rispettivamente giovedì 10 e lunedì 14 ottobre. Anche capitan Lautaro Martinez si è staccato dall’Inter per rispondere alla chiamata di Lionel Scaloni, per gli impegni dell’Argentina nella Qualificazione ai Mondiali del 2026.

Thuram e Lautaro Martinez, il legame dell’Inter che batte la distanza

MESSAGGIO – Nonostante i tanti chilometri di distanza Thuram e Lautaro Martinez restano vicini, almeno con il pensiero. Il francese lancia un messaggio chiarissimo rivolto al suo compagno interista, attraverso uno scatto pubblicato sui social. Nelle stories Instagram del Tikus compare infatti la foto di un abbraccio con l’argentino, che risale proprio all’esultanza in occasione di uno dei tre gol messi a segno in Inter-Torino. L’artefice della tripletta ci tiene a sottolineare il legame con Lautaro Martinez, attraverso il loro soprannome di coppia d’attacco “Thu-La”, seguito da un cuore. La pausa per le Nazionali avrà pur separato i due bomber, ma non il loro legame consolidatosi nell’Inter e la voglia di giocare sempre al fianco l’uno dell’altro.