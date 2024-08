Thuram: «Inter, stagione ancora lunga. Torniamo a lavorare!»

Marcus Thuram, migliore in campo di Genoa-Inter, commenta con amarezza il risultato della partita. Ma sottolinea anche come la stagione sia ancora lunga. «»

AMAREZZA – Una sua doppietta aveva ribaltato la partita in Genoa-Inter, con un gol per tempo. Non abbastanza, purtroppo, visti i due gol – di fatto regalati da due errori individuali – subiti dai nerazzurri. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca a Marcus Thuram, che è comunque la grande nota positiva di questa prima gara stagionale. Uno stato di forma, quello del francese, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Una stagione lunga, come lui stesso sottolinea in un post su Instagram.

Marcus Thuram suona la carica: dopo Genoa-Inter di nuovo al lavoro

GUARDARE AVANTI – Proprio come sottolineato anche dal capitano Lautaro Martinez, ora bisogna guardare avanti e lavorare duramente. Perché ci sono ancora tante partite da giocare e non sarà sicuramente un pareggio nella prima giornata, seppur deludente, a buttare via tutto quanto. Marcus Thuram ha le idee chiare: “Non è il risultato che speravamo. La stagione è ancora lunga. Torniamo a lavorare“. Lo spirito giusto per ripartire subito e farlo al meglio. Già dalla sfida in casa contro il Lecce, la prima stagionale a San Siro, del prossimo sabato.