Thuram all’Inter: lui non vede l’ora di firmare. Altro Indizio social!

Marcus Thuram non vede l’ora di firmare per l’Inter. Il club nerazzurro ha beffato il Milan chiudendo per il francese. Il figlio d’arte ha lasciato un altro indizio social

NON VEDE L’ORA − Thuram ha scelto l’Inter a discapito del Milan. Il club nerazzurro ha piazzato il suo primo colpo del calciomercato assicurandosi a parametro zero l’attaccante francese in scadenza dal Borussia Monchegladbach. Il club tedesco lo ha saluto già sui social (vedi articolo). E sempre dai social arriva un ulteriore indizio del matrimonio tra Thuram e l’Inter. Il francese ha messo mi piace su Instagram ad un post di 433.

Fonte: Instagram 433