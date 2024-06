Thohir stringe la mano al Milan: l’ex Presidente Inter incontra Cardinale!

Erick Thohir e Gerry Cardinale stupiscono i tifosi nerazzurri e rossoneri con una stretta di mano. L’ex Presidente dell’Inter e l’attuale proprietario del Milan si sono incontrati, come testimonia lo scatto pubblicato sui social.

INCONTRO – Poco meno di un mese fa Erick Thohir era stato protagonista di un incontro in Indonesia con alcune leggendarie figure dell’Inter, di cui è stato il Presidente dal 2013 al 2018. A distanza di qualche settimana per l’imprenditore arriva il momento di un’altra visita, completamente diversa dalla precedente. Come dimostra lo scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, infatti, Thohir ha incontrato e stretto la mano a Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird.

Thohir-Cardinale: l’ez patron dell’Inter spiega i motivi della visita!

DISCUSSIONE – Un incontro a sorpresa quello tra Cardinale e l’ex Presidente dell’Inter, testimoniato e spiegato proprio da quest’ultimo sui social. A chi si domanda cosa ci facessero insieme i due, infatti, Erick Thohir informa: «È stato un piacere incontrare il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Grazie alla mia esperienza come presidente dell’Inter, ho discusso e condiviso con Gerry le sfide da affrontare quando si gestisce un club in Italia. Ci vogliono fondamenta solide e passi in avanti per poter ricostruire un club che ha una grande storia».