Theo Hernandez dopo la simulazione: «Mi scuso con tutti, immensa frustrazione!»

Theo Hernandez si cosparge il capo di cenere all’indomani di Milan-Feyenoord. Arrivano le scuse a tutto il mondo rossonero per la simulazione e l’espulsione.

L’ACCADUTO – Nella serata di ieri Theo Hernandez si è reso assoluto protagonista di Milan-Feyenoord. Purtroppo per i tifosi rossoneri, però, l’attaccante non si è assolutamente distinto per meriti, ma per tutt’altro. Il francese, infatti, è stato artefice di una delle sue solite sceneggiate in area di rigore, che gli è costato il secondo giallo per simulazione e, dunque, l’espulsione. Il pareggio, nella gara di ritorno dei playoff per la qualificazione agli ottavi, è costato al Milan l’eliminazione dalla Champions League. In questo scenario, i tifosi rossoneri non potevano che puntare il dito proprio contro Theo Hernandez, il cui comportamento ha compromesso terribilmente il finale della partita.

LE SCUSE – Dopo l’assoluto silenzio nel post gara da parte di Theo Hernandez, all’indomani il diretto interessato inizia a parlare. Il calciatore del Milan utilizza un posto sul proprio profilo Instagram per porgere le scuse a tutto il mondo rossonero: «Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan». Basteranno questi righi per cancellare l’indignazione e la rabbia dei tifosi del Milan dopo la simulazione di Theo Hernandez?