Taremi, il connazionale Alireza: «Onori l’Iran, ma vogliono distruggerti»

Taremi, attaccante dell’Inter, difeso a spada tratta dal proprio connazionale Alireza Jahanbakhsh, giocatore dell’Heerenveen. L’attaccante nerazzurro non sta vivendo un grande periodo.

GRANDE ONORE – Alireza Jahanbakhsh difende su Instagram il connazionale e amico Mehdi Taremi: «Alla luce dell’attuale stato del calcio del nostro Paese, che purtroppo è in declino di giorno in giorno sia a livello di club che nello sviluppo giovanile e nelle strutture, la tua presenza a questo livello del calcio mondiale e la tua resistenza nell’affrontare la pressione e nel competere con i migliori attaccanti del mondo sono un grande onore. Anche se so che hai continuato a lungo con immenso dolore e pressione, solo per essere un buon rappresentante del calcio iraniano, soprattutto in questi ultimi anni in cui abbiamo avuto pochi rappresentanti ai massimi livelli del calcio europeo e non vediamo molta voglia nelle giovani generazioni di correre rischi, sopportare la pressione e gestire grandi aspettative per diventare giocatori di alto livello…».

ATTACCO – Continua Alireza a difesa di Taremi: «È ancora più strano per me vedere alcuni siti web e organi di stampa nazionali che, invece di supportare e proteggere le risorse nazionali, agiscono in modo fazioso e cercano di distruggerti, mentre allo stesso tempo, per tornaconto personale, cercano di trasformare giocatori molto meno talentuosi in eroi. Infine, per i veri tifosi di calcio, che si tratti della nazionale o dei nostri club nazionali, si sta formando un movimento che vuole sminuire il valore del calcio e dei nostri giocatori nazionali, nonché l’impatto che possono avere su diverse questioni. Che si tratti di diffondere bugie, voci o di cercare di creare spaccature tra tifosi e giocatori (qualcosa a cui stiamo assistendo sempre più spesso sui social media ultimamente…) Per favore, siate intelligenti…».