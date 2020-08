Tah punta Inter ed Europa League: “Abbiamo una cosa in mente”

Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen prossimo avversario dell’Inter in Europa League, ha pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali durante il suo allenamento. Un chiaro messaggio ai nerazzurri.

OBIETTIVO – È chiaro l’obiettivo per il Bayer Leverkusen dopo il passaggio agli ottavi di finale contro i Rangers. Come sottolineato da Jonathan Tah, difensore della squadra tedesca, la voglia di vincere l’Europa League è tanta. Per farlo, però, bisognerà passare sopra l’Inter nei quarti di finale della competizione. Queste le parole del difensore, accompagnate a una foto del suo allenamento: “Ci riposiamo e recuperiamo le energie, ma non ci fermiamo. Il successo è il nostro obiettivo e abbiamo una grande cosa in mente”.

We rest and we recover but we don’t quit.

Success is the goal and we still have one big thing in mind. 💪🏾 #ThroughThisTogether@UnderArmour pic.twitter.com/LDxjiTsGT3

— Jonathan Tah (@jonatah) August 7, 2020