Steven Zhang celebra il ritorno a San Siro: “È passato un po’ di tempo”

Steven Zhang presidente Inter

Steven Zhang oggi è tornato al Meazza, per l’amichevole Inter-Pisa finita 7-0 (vedi articolo). Il presidente nerazzurro, attraverso il suo account Instagram, ha celebrato la riapertura dello stadio di San Siro che, dopo sette mesi, ha finalmente potuto ospitare degli spettatori.

A PORTE APERTE – Inter-Pisa di questo pomeriggio ha visto mille spettatori, ospiti della società, al Meazza. Un primo assaggio di come sarà da sabato prossimo, quando i nerazzurri affronteranno la Fiorentina. Erano sette mesi che non succedeva, l’ultima volta col pubblico fu in Coppa Italia col Napoli (vedi articolo). Anche il presidente Steven Zhang, tramite Instagram, ha celebrato il ritorno a San Siro: “Ciao, è passato un po’ di tempo”, il suo messaggio.