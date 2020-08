Steven Zhang celebra Atalanta-Inter: “Grande lavoro di tutti”

Steven Zhang è soddisfatto per quanto visto in Atalanta-Inter, ultima partita della Serie A 2019-2020. Il presidente, con una storia sul suo account ufficiale Instagram, ha festeggiato la vittoria valsa il secondo posto definitivo in classifica.

CAMPIONATO CONCLUSO – Steven Zhang mostra la sua felicità via Instagram dopo Atalanta-Inter: “Grande lavoro di tutti”, il messaggio pubblicato dal presidente.