Spalletti: “Che il 2021 sia dentro di noi”. Auguri con cappello… particolare

Spalletti

Spalletti manda, con qualche ora di anticipo, i suoi personali auguri per il 2021. L’ex allenatore dell’Inter, ancora sotto contratto con i nerazzurri, saluta il nuovo anno con un messaggio di speranza, dopo quanto successo in questo terribile 2020. E lo fa indossando un cappello particolare, sul quale spiega il significato.

GLI AUGURI – Questo il messaggio di Luciano Spalletti, pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, per salutare il nuovo anno che fra poche ore sarà (finalmente) realtà: “Che sia un nuovo anno nel ricordo di chi ci ha insegnato a non dare mai niente per scontato…

Buona lotta a tutti senza alcun segno di resa.

Che il 2021 sia dentro di Noi.

AUGURI ❤️

P.S.: Khabib (si riferisce all’ex lottatore russo Nurmagomedov, ndr) permettimi di utilizzare il tuo cappello come simbolo di lotta”.