Socios.com: concorso per vincere due biglietti vip. Ecco come fare

L’Inter ha un nuovo sponsor, Socios.com con i suoi Fan Token. Il nuovo partner commerciale dei nerazzurri ha lanciato in queste ore un concorso mettendo in palio due biglietti vip per i partecipanti per l’Inter ma anche per le altre squadre che sono partner. Ecco come fare.

GIVEAWAY – L’Inter come è noto ha salutato Pirelli come main sponsor e ha aperto a Socios.com e i suoi Fan Token (vedi articolo). Il nuovo partner dei nerazzurri ha lanciato anche un giveaway (un concorso) di due biglietti con ingresso vip per la seconda giornata di Serie A per le squadre partner di Socios. Come provare a vincerli? Semplicemente seguendo Socios.com su Twitter, retwittando il tweet (qui sotto) e indovinando quale match tra quelli di Juventus, Milan, Roma e Inter totalizzerà più gol. I vincitori del concorso verranno resi noti il 24 agosto e la data ultima per provare a vincere i biglietti è fissata per domani pomeriggio alle 18, visto che l’Inter scenderà in campo alle 18:30 con il Genoa.

🎟 GIVEAWAY 🎟 To celebrate the return of @SerieA_EN, we’re giving you the chance to win 2 VIP tickets to an upcoming match. To enter:

✅ Follow

✅ Guess the match that will have the most goals among our 🇮🇹 partners

✅ RT Winner announced on 24/08 ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/baxcS6YBZ6 — Socios.com (@socios) August 20, 2021