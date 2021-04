Skriniar suona la carica per tutti dopo l’1-0 in Inter-Verona

Milan Skriniar non fa passare nessuno dalle sue parti, in Inter-Verona (vedi report). E alla fine suona la carica per tutti i compagni.

ROCCIA – Altra prestazione solidissima per Milan Skriniar. Il numero 37 è tra i migliori in campo di Inter-Verona, e al termine non si perde in esultanze. Lo slovacco rimane concentrato sull’obiettivo, e suona la carica per tutti i compagni. La testa va già alle prossime sfide contro Crotone (1 maggio) e Sampdoria (9 maggio). Semplice il grido di guerra del difensore dopo la vittoria di oggi:

