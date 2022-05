Skriniar si gode il momento: «Vincitori della Coppa Italia!»

Milan Skriniar, attraverso il suo account di Instagram, esprime soddisfazione per la conquista della Coppa Italia vinta ai danni della Juventus

GODURIA – Milan Skriniar è sceso in campo dal 1′ in Juventus-Inter ed è stato determinante ai fini del risultato finale: il lavoro difensivo dello slovacco è stato impeccabile, specie nel secondo tempo, quando i cambi di Inzaghi lo hanno spostato nuovamente sulla destra, dove ha limitato benissimo le sgroppate di Morata. Lo slovacco, attraverso il suo account di Instagram, esprime soddisfazione per la conquista del secondo trofeo stagionale. Di seguito il suo post



Fonte: Account Instagram Skriniar