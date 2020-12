Skriniar, poche parole ma messaggio chiaro: “Grande reazione”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Anche Milan Skriniar, come alcuni dei suoi compagni, ha voluto dire la sua su Cagliari-Inter attraverso i suoi canali social. Il difensore slovacco ha soprattutto sottolineato la reazione avuta dalla squadra, decisiva per vincere.

REAZIONE – Milan Skriniar, con poche parole, sottolinea la grande reazione avuta dai nerazzurri quest’oggi. Non solo dopo per aver vinto Cagliari-Inter (vedi articolo), ma anche per aver dato una risposta al fallimento europeo arrivato con il pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il difensore slovacco ha pubblicato un’immagine della sfida di oggi sul suo profilo “Instagram” ufficiale, con un breve commento, ma molto significativo: “Grande reazione”.