Skriniar in Inter-Udinese tocca quota 100 in Serie A (ma non sono presenze)

Skriniar in questo avvio di stagione è senza dubbio tra i migliori dell’Inter. Il numero 37 nerazzurro in occasione di Inter-Udinese ha raggiunto un particolare traguardo della sua carriera in Serie A

300 PUNTI – L’ottima prestazione di Milan Skriniar in Inter-Udinese (vedi pagelle) fa registrare anche un traguardo per il difensore slovacco. Alla sua presenza numero 185 in Serie A (147 con l’Inter dopo le 38 con la Sampdoria, ndr), Skriniar tocca quota 100 vittorie in campionato. La maggior parte, ovviamente, con la maglia numero 37 dell’Inter. In percentuale, circa il 54% delle partite giocate finora in Serie A.

💪 | SKRINIAR Questo è il 100° successo in Serie A per Milan Skriniar, in 185 presenze nella competizione. pic.twitter.com/458rvDKgW0 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 1, 2021

Questo il post social dedicato dall’Inter a Skriniar attraverso l’account ufficiale Twitter.