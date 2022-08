Skriniar, altra conferma della permanenza: uomo immagine dell’Inter

Sono state da poco annunciate le formazioni di Inter-Spezia (vedi articolo), il cui calcio d’inizio è in programma questa sera alle 20.45. Con un’ulteriore conferma della permanenza di Milan Skriniar: è lui, infatti, l’uomo immagine della grafica pubblicata dai nerazzurri.

UOMO IMMAGINE – Troneggia la foto di Milan Skriniar nella grafica delle formazioni ufficiali per Inter-Spezia. Un’ulteriore segnale – in epoca social – di come il giocatore sia ormai fuori dal mercato e di quanto la società sia intenzionata a puntare su di lui. A partire da stasera, in campo. Proseguendo poi con il rinnovo fuori dal campo.

Questa la foto pubblicata dai canali social ufficiali della società.