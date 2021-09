Skriniar si carica l’Inter sulle spalle: «Fa male, ma rialziamoci subito!»

Skriniar è stato nettamente il migliore in campo in Inter-Real Madrid, nonostante la sconfitta per i nerazzurri (vedi articolo). Su Instagram, il difensore slovacco ha commentato il match.

MURO – Contro il Real Madrid, Milan Skriniar ha offerto una prestazione sontuosa, mettendo in campo tutte le sue migliori qualità. Insuperabile e roccioso come sempre, ha visto la sua squadra capitolare solo all’ultimo minuto con il gol beffa di Rodrygo Goes. Su Instagram, il difensore centrale ha postato tre foto del match accompagnate dalle parole: “Fa male, però rialziamoci subito ragazzi”. L’Inter è chiamata a risollevarsi immediatamente, già dal prossimo turno di Serie A contro il Bologna. Lo spirito giusto è quello messo in campo stasera da Skriniar, con la sua volontà di non mollare mai fino all’ultimo pallone. La prestazione dei ragazzi di Simone Inzaghi è un buon segnare per il prosieguo della stagione.