Skriniar, bomber di testa: l’Inter sottolinea i suoi numeri

Skriniar ieri ha realizzato il suo secondo gol nella Serie A 2021/2022. Il difensore nerazzurro è stato però protagonista dell’ennesima partita stroardinaria e da leader culminata con la rete del momentaneo 2 a 0 sul Bologna

TESTA D’ORO – L’Inter, attraverso il proprio account Twitter, esalta Milan Skriniar. Il club nerazzurro sottolinea come 6 dei suoi ultimi 7 gol in Serie A siano arrivati di testa. L’eccezione? Il gol fondamentale nel successo per 1 a 0 contro l’Atalanta lo scorso 8 marzo.

