Skriniar applaude l’Inter che ha battuto la Roma: «Vittoria di squadra!»

Skriniar e l’Inter si godono i tre punti ottenuti a San Siro contro la Roma di Mourinho (vedi articolo). Sui propri social, il centrale ha commentato così il successo casalingo.

MURO – Milan Skriniar non fa più notizia. Altra solida prestazione in fase difensiva contro un attacco scomodo come quello della Roma e anche qualche buona sortita in avanti. L’Inter ha abbattuto i giallorossi di José Mourinho a San Siro per 3-1 e il centrale slovacco, sui propri social, applaude la prestazione del gruppo nerazzurro: “Vittoria di squadra!”. L’esultanza ormai immancabile con Marcelo Brozovic e le sue “bombe a mano” accompagna il commento del roccioso difensore. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Milan Skriniar