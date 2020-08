Siviglia-Inter, spagnoli motivati: “Nessuno vuole la coppa quanto noi”

Frase motivazionale per gli spagnoli in vista di Siviglia-Inter di questa sera. Come mostrato da una foto pubblicata dai canali social ufficiali degli avversari di questa sera dei nerazzurri, la voglia di vincere l’Europa League è davvero tanta.

VOGLIA DI VINCERE – Si infiamma sempre di più Siviglia-Inter. “Nessuno la vuole quanto noi”, questa la frase motivazionale appesa al muro dello spogliatoio della squadra spagnola, che detiene il record di vittorie in Europa League. Ben cinque, di cui tre di fila solo pochi anni fa. Una frase che serve a caricare la squadra. Ma di certo in casa nerazzurra la situazione non sarà da meno: la voglia di tornare a vincere un trofeo europeo, 10 anni dopo l’ultima volta, è sicuramente indescrivibile.