Sheriff-Inter, nerazzurri in campo: prove in vista della vista di domani

Mancano poco più di 24 ore a Sheriff-Inter, quarta partita del girone D della UEFA Champions League. I nerazzurri, arrivati oggi a Tiraspol, sono già entrati nello stadio dei rivali per iniziare a testare il terreno in vista di domani.

SHERIFF STADIUM – In una sfida così importante come Sheriff-Inter di domani, è giusto e doveroso non lasciare nulla al caso. Ecco perché i nerazzurri, arrivati oggi a Tiraspol, sono già scesi sul terreno di gioco dello Sheriff Stadium per iniziare a testare il terreno e l’atmosfera prevista per la gara di domani sera. Di seguito, una breve clip video pubblicata dal profilo Twitter ufficiale della società.

Fonte – Inter, profilo ufficiale Twitter