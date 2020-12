Serena: “Lukaku piÃ¹ completo di me. Quando feci punta centrale all’Inter…”

Serena: “Lukaku più completo di me. Quando feci punta centrale all’Inter…”

Aldo Serena

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Romelu Lukaku e di se stesso quando giocò da punta centrale nella squadra nerazzurra e non solo

TWEET – Queste le parole di Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, rispondendo al messaggio di un utente su Twitter. “Chi più forte tra me e il belga? Lukaku è più completo del sottoscritto. In quel contesto di squadra per come giocava io mi esaltavo e rendevo il massimo.Quando ho fatto la punta centrale (all’Inter solo un anno) al Toro(secondi campionato) e Juve (primo e secondo) sapevo alzare il livello“.