Sensi soddisfatto della sua prestazione in Inter-Spezia: “Ben fatto!”

Stefano Sensi Inter

Stefano Sensi gioca tutto il secondo tempo di Inter-Spezia, contribuendo alla vittoria finale. La sua soddisfazione a fine partita.

AVANTI TUTTA – Stefano Sensi entra in campo in Inter-Spezia sostituendo uno spento Marcelo Brozovic all’intervallo. Il numero 12 gioca così tutta la ripresa. In stagione è solo la terza volta che l’ex Sassuolo gioca più di mezz’ora. L’ultima volta a Cagliari due giornate fa (32 minuti in campo per lui). La prima a Benevento, alla seconda giornata di campionato, dove gioca 65 minuti partendo titolare. Sensi porta dinamismo e verticalità nel centrocampo dell’Inter, come già si era visto contro il Napoli. E al termine della gara è più che soddisfatto per il risultato finale: