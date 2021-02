Sensi si unisce alla festa per Inter-Lazio: Â«Bellissima vittoria, bravi ragazziÂ»

Sensi si unisce alla festa per Inter-Lazio: «Bellissima vittoria, bravi ragazzi»

Sensi festeggia in differita la vittoria nerazzurra in Inter-Lazio. Il centrocampista, non utilizzato durante la partita, si complimenta con tutta la squadra, ora prima in Serie A

VITTORIA DI SQUADRA – Non è sceso in campo in Inter-Lazio di ieri sera, ma anche Stefano Sensi ha vissuto la partita con lo stesso trasporto emotivo dei tifosi nerazzurri. Il centrocampista dell’Inter festeggia il primato in classifica con una didascalia dedicata alla prestazione dei compagni: “Una bellissima vittoria di squadra! Bravi ragazzi e sempre forza Inter”. Di seguito il post pubblicato da Sensi su Instagram.