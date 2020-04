Sensi si allena. Inter, siparietto con D’Ambrosio: “Torneai a subire tunnel”

Sensi sta cercando di tenersi in forma, in vista della probabile ripresa della Serie A. Il centrocampista dell’Inter si è raffigurato in un post su Instagram mentre portava a termine delle evoluzioni con il pallone. Non è mancato un simpatico siparietto con Danilo D’Ambrosio

SIPARIETTO SOCIAL – Stefano Sensi ha iniziato alla grande con la maglia dell’Inter, poi è stato frenato dai tanti infortuni, che ne hanno pregiudicato la stagione. Il centrocampista ha pubblicato una foto durante un allenamento con il pallone e con la didascalia: “Un po’ di divertimento con il pallone”. Arriva la risposta di D’Ambrosio: “Per lui è una fortuna”. L’ex Sassuolo allora replica perentoriamente: “Tornerai a prendere i tunnel al torello”.