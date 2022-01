Sensi saluta: «L’Inter è urlo di gioia, ma è solo un arrivederci! Ringrazio…»

Sensi da oggi è un nuovo calciatore della Sampdoria, anche se solo in prestito fino a fine stagione. Il centrocampista azzurro coglie l’occasione per salutare tutto l’ambiente nerazzurro, dando appuntamento per il ritiro estivo

A PRESTO – L’annuncio tanto atteso è arrivato solo oggi: Stefano Sensi terminerà la stagione con la maglia della Sampdoria (vedi articolo). L’ormai ex numero 12 dell’Inter, nel giorno dell’ufficialità, tiene a ribadire che non si tratta di un addio: “L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto!”

Questo il messaggio pubblicato da Sensi attraverso i propri canali social, in questo caso Instagram.