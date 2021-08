Sensi non pensa solo alla vittoria: «Felice di rivedere i nostri tifosi!»

Sensi ha giocato titolare in Parma-Inter di questa sera (vedi articolo). Il centrocampista, dopo il successo per 0-2 in amichevole, commenta via Instagram non solo la partita ma anche il ritorno del pubblico.

PRIMA “ITALIANA” – Nell’ultimo anno e mezzo solo tre settimane fa a Lugano l’Inter aveva avuto i tifosi al seguito. Oggi col Parma il Tardini era aperto al 50%, con diversi sostenitori nerazzurri nel settore ospiti (vedi articolo). Stefano Sensi, dopo lo 0-2, sul suo account ufficiale Instagram commenta: “Vittoria ma soprattutto felici di rivedere i nostri tifosi allo stadio!” E dopo tanto tempo a porte chiuse non gli si può che dare ragione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)