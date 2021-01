Sensi lancia un messaggio chiaro dopo l’amichevole di oggi con l’Inter

Condividi questo articolo

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Stefano Sensi si appresta a tornare in campo? Il messaggio che il centrocampista lancia dopo l’amichevole di oggi è inequivocabile.

RECUPERO – Stefano Sensi sta recuperando la forma migliore. Sembrava averlo già fatto prima della sfida alla Fiorentina di sette giorni fa, quando doveva partire titolare, prima di fermarsi per un risentimento nella rifinitura. Il numero 12 ha preferito non rischiare nella gara di Coppa Italia (poi vinta dall’Inter), e Antonio Conte lo preserva anche dall’inizio alla fine di Inter-Juventus. Tuttavia è sceso in campo anche lui nell’allenamento congiunto di oggi, assieme alla Pro Sesto. Una sfida in cui Sensi si destreggia egregiamente, utile per riacquisire confidenza soprattutto con le situazioni di gioco. E per ritrovare morale, come dichiara lui stesso dopo l’amichevole. Ecco il suo post: