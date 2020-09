Sensi, grinta e soddisfazione dopo Inter-Fiorentina: “Che partita!”

Stefano Sensi, soddisfazione e grande grinta dopo la rimonta in Inter-Fiorentina. Sentimenti espressi con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

RIMONTA – “CHE PARTITA! La voglia di non mollare mai e di migliorare ancora. Avanti Inter!”, con queste parole Stefano Sensi ha commentato la vittoria in rimonta nel finale di questa sera. Proprio il centrocampista è stato uno dei propiziatori del trionfo, con il suo ingresso in campo al posto di Christian Eriksen. Un ritorno sicuramente gradito, dopo i numerosi problemi fisici che ne hanno pregiudicato la stagione scorsa.