Sensi dopo il matrimonio: «Dà inizio a un meraviglioso viaggio»

Sensi si è sposato nella giornata di sabato, con la sua storica fidanzata Giulia Amodio. Attraverso il suo account Instagram il centrocampista, che per questo motivo ha saltato Lugano-Inter, ha dato le sue sensazioni.

SPOSATO – Stefano Sensi non era a disposizione per Lugano-Inter, ma finalmente non per un infortunio: si è sposato. Il centrocampista, attraverso Instagram, festeggia: “17/07/2021 Il giorno più bello della nostra vita. Il giorno dove i nostri cuori si sono uniti in un grande amore. Il giorno che porteremo per sempre dentro di noi e che da inizio a un meraviglioso viaggio. Ti amo amore mio”.

