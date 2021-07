Sensi celebra l’impresa dell’Italia: «Grande gruppo, andiamo a vincere!»

Sensi ha dovuto rinunciare agli Europei a causa dell’ennesimo problema fisico delle sue ultime stagioni e il suo posto è stato preso da Pessina. Dopo la vittoria dell’Italia ai calci di rigore contro la Spagna (vedi articolo), il centrocampista dell’Inter ha voluto dedicare un pensiero al gruppo azzurro attraverso il proprio profilo Instagram.

UOMINI E AMICI VERI – Era uno dei 26 convocati da Roberto Mancini per EURO 2020, ma Stefano Sensi è stato costretto al forfait per un nuovo problema muscolare. Anche se non ha potuto far parte della spedizione azzurra, il talento di Urbino non ha mai fatto mancare il suo supporto ai compagni, impegnati in un Europeo finora entusiasmante. L’Italia, dopo aver battuto la Spagna, giocherà infatti la finale contro la vincente di Inghilterra-Danimarca. Queste le parole con cui Sensi celebra la squadra azzurra dopo questa grande vittoria: «Un gruppo che sa soffrire. Un gruppo che lotta, diverte e si sa divertire giocando un grande calcio. Un gruppo di uomini e veri amici che si merita questa finale. Andiamo a vincere! Forza ragazzi, forza Azzurri». Ad accompagnarle, alcune foto dei giocatori dell’Italia che esultano dopo i calci di rigore. Di seguito il post dal suo profilo Instagram.

