Sensi: Â«113 anni di storia dell’Inter, onorato di farne parte!Â»

Sensi: «113 anni di storia dell’Inter, onorato di farne parte!»

Stefano Sensi Inter

Oggi, come noto, si celebrano i centotredici anni di storia dell’Inter. Stefano Sensi ha celebrato il compleanno della società con un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, dove ribadisce la sua felicità per essere parte della rosa.

GLI AUGURI – Stefano Sensi, attraverso un breve post sul suo profilo ufficiale Instagram, festeggia il compleanno della società che ricade nella giornata di oggi. Questo il messaggio del centrocampista, ieri in panchina contro l’Atalanta: “113 anni di grande storia! Tanti auguri Inter, onorato di farne parte”. In aggiunta, Sensi ha anche messo una sua foto relativa alla stagione in corso, visibile di seguito.