Saviano vergognoso dopo il gol di Orsolini: «Inter, ambiguità con i clan la sua cifra»

Roberto Saviano, scrittore e giornalista che si occupa di attualità e politica, si espone con un commento vergognoso al gol di Riccardo Orsolini in Bologna-Inter. La storia su Instagram merita attenzione in negativo.

PASQUA DA INCUBO – L’Inter quest’oggi ha perso contro il Bologna per 1-0. Riccardo Orsolini ha reso la Pasqua nerazzurra indigesta e come suo solito ha segnato un super gol in rovesciata. La squadra di Simone Inzaghi aveva giocato una buona partita e dopo le fatiche di Champions League aveva saputo resistere subendo poco e portando a casa un buon pareggio per rimanere davanti al Napoli. L’errore di Yann Bisseck, la marcatura distante di Federico Dimarco e il miracolo di Orsolini hanno cambiato l’esito finale del match.

Saviano, comportamento da condannare dopo Bologna-Inter…

VERGOGNA! – L’attenzione però ora non va alla partita. Passa in secondo piano la notizia della sconfitta di fronte ad un commento così duro nei confronti dell’Inter. Duro, ma soprattutto ingiusto e che rappresenta una vergogna assoluta. Il protagonista di tale stories su Instagram è lo scrittore napoletano Roberto Saviano, che sembra abbia perso il senno sui social.

Il giornalista ha ripreso l’esultanza di Orsolini scrivendo una frase ignobile e accusando la società nerazzurra per una presunta “ambiguità con i clan”.