Satriano felice dopo la firma con l’Empoli: «Vamos»

Satriano da qualche ora è anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli (vedi articolo). L’attaccante, in prestito dall’Inter, manifesta tutta la sua felicità per il trasferimento via Instagram.

IL PASSAGGIO – Martin Satriano prova a seguire le orme di Andrea Pinamonti. Dopo l’exploit di quest’ultimo nella scorsa stagione all’Empoli anche l’attaccante uruguayano si trasferisce in Toscana, in prestito dall’Inter. Un accordo trovato già da circa una settimana, che oggi ha avuto anche l’annuncio ufficiale. Proprio su questo, con una storia sul suo account ufficiale Instagram, è arrivato il commento.

“Vamos”, il messaggio di Satriano ripostando la foto con cui l’Empoli gli ha dato il benvenuto in Toscana.